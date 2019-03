Ökoloogiliste kõrghoonete tulevik Eestis sõltub uusarenduste tellijaist

FOTO: PIC FROM STEFANO BOERI / CATERS / Caters News Agency/ Scanpix

Hiina ja Prantsusmaa koostöös kerkib Hangzhousse maailma esimene ökoloogiline kõrghoone, mis on osa nelja hoonega ökolinnakust. Tänu oma hämmastavale välisilmele, keskkonna- ja IT-lahendustele on see Arco Vara maakleri Gari Selgise sõnul justkui pilguheit tulevikku.