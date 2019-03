Ukraina võtab majade renoveerimisel Rakvere korteriühistutest eeskuju

«Ukraina võtab eeskujuks paljuski Rakveres viimastel aastatel toimunud arengud korteriühistute renoveerimisel. Kuna Eestil ja Ukrainal on sarnane elamumajanduslik pärand, saab Eesti oma edukate elamureformide näitel pakkuda abi Ukraina elamureformide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Eesti edu on olnud suuresti tingitud kahest asjaolust: ajakohane elamuvaldkonna seadusandlus, mille uusim väljund on 2018. aastal jõustunud uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning toimiv elamuvaldkonna koolitus- ja kutsesüsteem,» lisas Jaadla.