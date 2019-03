Sisekujundusmaailm ulatab terekäe meie mõistes üsna tavatule puuliigile

Meie laiuskraadidel ei hakka oliivipuud ilmaski lageda taeva all kasvama, küll aga võivad need end mõnusalt sisse seada päikesele avatud toanurkades. Vahemere piirkonnast pärit puuliik on asjatundjate sõnul järgmine kõva sõna inimeste majapidamistes, vahendab mydomaine.co.uk.