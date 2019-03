Tallinna kesklinna üüriturule konkurentsivõimelist vastast ei leidu

Kõige enam üüripakkumisi on traditsiooniliselt Tallinna kesklinnas. Võttes kokku Kesklinna, Kadrioru ja Vanalinna, pakuti neis piirkondades veebruaris üürile kokku 823 korterit, mis on üle 40 protsendi kogu Tallinna üüripakkumisest. Nii on Tallinna kesklinna jätkuvalt üürituru keskpaik, kus on kõige rohkem nii üürikorterite nõudlust kui pakkumist.