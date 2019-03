IKEA annab aru: koduomanike sahtlitest leiab palju ebavajalikku

Mööbligigant IKEA Suurbritannias läbi viidud uuring toob koduomanike ette jahmatavapanevad näitajad – koguni 92 protsenti koduomanikest tõdeb, et neil on kodus sahtlitäis kasutuna seisvaid asju, vahendab idealhome.co.uk. Mis veelgi enam – üks neljandik uuringus osalenuist tunnistas, et peavad ennast väikest viisi kogumismaanikuks.