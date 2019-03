Remondiblogi: kuidas oma tube võõraste silmade ja hommikuse päikese eest varjata

Vähem kui aasta on jäänud selle ajahetkeni, kui peame oma korteri nii valmis saama, et oleks võimalik esitada linnavalitsusse kasutusteatis ja läbida ametniku ning Päästeameti spetsialisti kontroll. Seaduse järgi nimelt lubatakse ehitusteatise esitamise järel ehitada kuni kaks aastat, mille järel tuleb esitada kasutusteatis, et eluruum kasutusele võtta. Aeg läheb justkui linnutiivul ja ehituse vallas on siin veel nii palju ära teha. Isegi lammutustööd pole ju veel täies ulatuses lõppenud, viimane jupp põrandat ootab üles võtmist. Kohati tuleb lausa hirm peale, kas me ikka jõuame oma objekti õigeks ajaks valmis…

Täna aga räägin natuke kergematel ja lõbusamatel teemadel, täpsemalt aknakatetest. Jooksvalt oleme pidanud kahte tuppa aknakatted juba hankima, sest suure aknaga vannitoas just ilma kardinateta naljalt ju ei käi ning magamistuba oli tarvis samuti võõraste silmade ja hommikuse päikesetõusu eest ära varjata.

Vannituppa soovisime midagi valgust läbilaskvat, ent mitte liialt läbipaistvat. Esialgu sai sinna paigaldatud Ikea Skogsklöver valge ruloo, kuid katsetused täisvõimsusel valgustusega näitasid siiski, et pimedas paistab see vannitoa jaoks natuke liiga palju läbi. Kuna vannitoa aken asub meil tänavapoolsel küljel, ei saanud seda nii jätta. Külgkardinad vannituppa ei tundunud just parim idee, pimendav ruloo ei lase päeval teragi valgust sisse, ribikardinate vahede järjepidevaks tolmust puhastamiseks olen ma liiga laisk… Lõpuks kleepisime aknaklaasid iseliimuva mustrilise kilega üle ja see täiendus koos olemasoleva rulooga lahendas probleemi ideaalselt.

Vannituppa kleepisime aknaklaasile kile ja paigaldasime lengi sisse ruloo

Magamistuppa planeerisin ma algusest peale pimendava ruloo koos kergete tüllist kardinatega. Päevasel ajal piisab ainult kardinatest ja tuppa tuleb palju loomulikku valgust, pimedal ajal on ruloo ees, et vastas asuva kortermaja inimesed meile otse tuppa ei vaataks. See lahendus toimis mõnda aega kenasti, kuid viimasel ajal on meie Ikea Tupplur ruloo rohkem tõrkunud kui normaalselt töötanud. Küll ei saa teda all asendis ära fikseerida, küll jookseb ta suvalisel hetkel üles rullikusse tagasi. Käepide laguneb pidevalt. See ruloo on vist ainus ese Ikeast, millega ma üldse rahul ei ole. Meie õnneks ei maksnud meie senine kardinapuu, kardinad ja ruloo kokku rohkem kui 40 eurot, seega olen tõsiselt hakanud kaaluma magamistuppa uute aknakatete soetamist.

FOTO: Margit Partei

Aga millised nad olema peaks? Valik võtab silme eest kirjuks. Kindel on see, et päeval peaks tuppa tulema palju päevavalgust, samas ei tohiks olla kellelgi võimalik otse meile tuppa vaadata. Ööseks peaks olema võimalik aken aga täielikult ära varjestada. Valikuid on küll palju, aga kui kõiki faktoreid kaaluda, on kombinatsioone neli: