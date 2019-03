Põlengus kannatada saanud Volta Loftid on viimaks valmis

27.02.2019. Tallinn. Endover Volta loftid . New Yorgi tööstusarhitektuurist inspireerituna läbib ajalooline Volta tehasehoone modernse uuenduskuuri, kombineerides industriaalset välisarhitektuuri ajatult stiilse siseviimistlusega. Läbi viie korruse kõrguvad kaela painutavalt kõrgete lagede ja maast laeni akendega šikid loftid. Inspired by the industrial architecture of New York, the historical Volta factory building is undergoing a contemporary makeover that will combine its authentic exterior with a timelessly stylish interior. Its five floors will be home to chic lofts FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

