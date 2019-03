Veskimöldresse kerkivad väikese ökoloogilise jalajäljega elementmajad

«Veskimöldre elamupiirkonna arendamisel oleme tähtsaks pidanud looduslähedust, kuna võimalus elada looduse keskel mõjub positiivselt nii vaimule kui tervisele. Sellest mõttest lähtudes valisime partneriks keskkonna- ja energiasäästlikud Happy Home majad, mille ehitusel on kasutatud vaid naturaalseid ja allergiavabu materjale, luues seeläbi elamutesse võimalikult tervisesõbraliku ja hubase sisekliima,» lausus BC Majade OÜ esindaja Veljo Kuusk. Ta lisas, et elukoha valimisel ei lähtuta enam ainuüksi ümbritsevast infrastruktuurist, vaid pannakse aina rohkem rõhku ka tervisesäästlikele ehitusmaterjalidele ja -metoodikatele.

HH Prefab OÜ juhatuse liikme Liisa Reesalu sõnul on Happy Home modernsed elementmajad valminud parimate arhitektide ja inseneride koostöö tulemusel. Majade planeerimisel oli idee luua keskkonnasõbralikud, valgusküllased puitmajad, mis erineks nii arhitektuurselt kui ka ehituslike tehnoloogiate poolest turul olevatest tehasemajadest. «Kõik meie majad on kõrgete lagede, suurte klaasseintega ja valmistatud tugevast, keskkonnasäästlikust ja vastupidavast ristkihtpuidust,» ütles ta.

Veskimöldresse planeeritud tehasemajade seas on neli erinevat mudelit, mis on mõeldud eksisteerima looduse keskele ning seetõttu on läbivateks materjalideks puit, klaas ja looduskivi ning naturaalsed ja allergiavabad viimistlusmaterjalid.