Tänavused tapeeditrendid põikavad džunglisse ja minevikku

Sel hooajal kandub looduse ilu jõuliselt siseruumidesse, tõeline hitt on suured palmi-, monstera- ja sõnajalalehed. «Suured lehemotiivid on väga-väga trendikad, nende kõrval on troopilisi lilli ja puuvilju, džunglitemaatikat, suurte lehtede vahel on näha troopika loomi või linde. Üldmulje on lopsakas ja soe,» kirjeldas Birnbaum. Kes ei taha oma seinu väga värvikirevaks muuta, leiab troopilisi lehti ka tagasihoidlikumates toonides.