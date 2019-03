10 punkti, millele kodu otsides kindlasti tähelepanu pöörata

Esmalt tuleb läbi mõelda asukoht: õige asukoha leidmine on prioriteet number üks. «Hea asukoht on alati hinnatud. Määratle enda jaoks, kus tahad elada: kas asukoht on metsas, mere ääres, jõe ääres, järve kaldal, linnas või linna lähedal. Pööra tähelepanu sellele, et oleks hea logistikat planeerida: kus on võsukeste lasteaiad-koolid. Kui töökoht ka lähedal asub, on see ainult pluss,» sõnab ta. Enne kinnisvara soetamist selgita välja oma pere prioriteedid piirkonna näol, tee tugev eeltöö. Nii saad teada, kui suur osa päevast kulub logistikale, kui palju kulub taksosõidule ning kas piirkonnas on hea ühistransport. «Naabrid tulevad piirkonnaga kaasa, ka see on väga oluline. Parimaks kohapealsete oludega tutvumiseks käi piirkonnas või kortermajas ringi ja küsitle naabreid,» soovitab ta. Kortermajade puhul pööra tähelepanu sellele, kui tegus on majarahvas ja kui hästi toimib ühistu. Märka ka üldkasutatavate ruumide korrashoidu, seegi annab teavet naabrite kohta.