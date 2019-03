Autoga või autota, uusarendusse kodu soetajal ei pruugi parkimiskoha ostmisest pääsu olla

Uute korterite kuulutusi lapates tuleb pöörata tähelepanu sellele, et väga tihti saad sa pakutava hinna eest ainult korteri: kui tahad lisaks panipaika või parkimiskohta, tuleb selle eest eraldi maksta. Kui need sisalduvad müügihinnas, on see alati objekti tutvustavas tekstis välja toodud. Keeruliseks muutub olukord aga selles punktis, et kui panipaiga juurdeostmine on peaaegu alati vabatahtlik, siis parkimiskoha lisaks soetamine on haruldaselt sageli kohustuslik.

Arco Vara Kinnisvarabüroo maakler Gari Selgis ütleb, et parkimiskohtade arvu uusarenduste juurde kehtestab omavalitsus ja üldjuhul peab parkimiskohti olema rohkem, kui on kortereid. Sellega tekib arendajal kohustus kohad välja ehitada. Kuna maa peal neile väga sageli ruumi ei jätku, tuleb parkimiskohad ehitada maja alla ja see on üsna kulukas ettevõtmine. Sealt tekib ka põhjus, miks parkimiskohti eraldi tasu eest müüakse: nende rajamine on arendajale korralik väljaminek ja raha tuleb paratamatult kuidagi tagasi teenida.

Enamasti pakutakse võimalust korterile juurde osta ka panipaik, kohustus see reeglina pole. «Üldjuhul tuleb panipaik ja parkimiskoht soetada lisatasu eest. Teatud tüüpi kinnisvara puhul – ridaelamud ja eramajad – on need enamasti juba hinnas. Panipaiga hinnad võivad jääda suurusjärku 2000–5000 eurot. Parkimiskohad majaalustes maksavad parklates 3000–20 000 eurot, hind sõltub suuresti hoone piirkonnast. Kesklinnas ja vanalinnas on hind oluliselt kõrgem kui linna ääres,» räägib Selgis.

Parkimiskoha suuruse standardnõue on Selgise sõnul 2,6 korda 5 meetrit ja üldjuhul on selle ruutmeetri hind väiksem kui korteri ruutmeetril. «See muidugi ei tähenda, et parkimiskoha ehitamine odavam oleks, sest majaaluse garaaži väljaehitamine on arendajale kulukas,» ütleb ta.

Uus Maa Pluss kutseline maakler Elar Toomsalu ütleb, et vahel müüakse parkimiskohti ühe korteri kohta ka mitu. Nagu korterite puhul, sõltuvad ka panipaiga ja parkimiskoha hinnad väga piirkonnast, kus need asuvad, samuti tuleb hinna puhul eristada väliparkimiskohta ja garaažikohta – viimane on kallim. «Tallinna äärelinnas jäävad panipaigad uusarenduste puhul hinnaklassi 2000–3000 eurot, kesk- ja südalinnas 4000–6000 eurot, parkimiskohad vastavalt 3000–5000 eurot ja 10 000–25 000 eurot. Kesk- ja südalinna puhul on valdavalt tegu garaažikohtadega, äärelinnas, kus ruumi rohkem, on ka palju väliparkimiskohti,» sõnab ta.

Loobumisvõimalust ei pruugi olla

Kas parkimiskohast saab loobuda või ei, oleneb Selgise sõnul arendaja müügistrateegiast. «On arendusi, kus parkimiskoht tuleb kindlasti osta, aga valdavalt on see vabatahtlik,» sõnab ta. Parkimiskoha soetamise poolt ka siis, kui endal seda vaja ei ole, räägib tema sõnul väga tugev argument: järelturul on korterit hiljem palju kergem müüa, kui selle juurde kuuluvad nii parkimiskoht kui ka panipaik. «Lisaks muutuvad aasta-aastalt üldkasutatavad parkimisalad kas tasuliseks või kaovad sootuks. Seda väärtuslikum on kindel parkimiskoht aastate pärast. Hea näide on nõukogudeaegsed magalapiirkonnad,» räägib ta.