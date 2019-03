Vaata siia: sellised peaksid sellest aastast olema ka sinu aia peenrad

Ka Eesti aedades kohtab üha rohkem tõstetud peenraid - need on kõrgete, enamasti lauast servadega peenrakastid, mida on mugav hooldada. Mõned aiaomanikud panevad peenrakastide põhja geotekstiili, et umbrohi sinna sisse ei kasvaks, aga see on enamasti üsna tarbetu liigutus: umbrohuseemned lenduvad õhus ja leiavad oma tee peenrasse nagunii.