Fotod: 130 euro ja väga lihtsa nipiga remonditud vannituba

Kui vannitoa senine välimus on väga ära tüüdanud ja tunned, et oleks vaja värskendust, ei pea hakkama kohe suurelt ja üle mõtlema: mõtle läbi, mis konkreetselt sind praeguse ruumi juures häirib. Võib juhtuda, et piisab vaid värskest värvikihist ja polegi vaja hakata keraamilis plaate ja sanitaartehnikat vahetama.

Olgu seinad värvitud või plaaditud, uus värvikiht on variant iga vannitoa puhul, sest tänasel päeval saab ka plaate väga hästi ja püsivalt üle värvida. Nii et kui tundub, et senina lahendus pole enam päris see, pöördu ehitusettevõtte asemel parem värvipurgi poole.