Kas odava korteri hinna saab üles ajada ehk mis määrab tegelikult kinnisvara maksumuse?

Miks on õige hinnastamine nii oluline?

Vastab Janis Rimitsans, Domus kinnisvara kutseline maakler

Finantsasutusena ei hoia pank end iga päev kinnisvarahindadega kursis. Et ostu finantseeriv pank teaks, kui palju on vara väärt, nõuab pank reeglina hindamisaruannet. Selle saab koostada vaid kvalifitseeritud spetsialist ehk kinnisvara hindaja, milleks tuleb pöörduda suuremate kinnisvarabüroode poole.

Lisaks vara väärtusele kajastab hindamisaruanne veel mitut olulist nüanssi: vara tehnilisi omadusi nagu suurus, kütteliik, objekti vanus jms. Samuti lisatakse põhjalik analüüs kinnisvaraturu olukorrast ja üldisest majandusseisust. Hinnastamisel võtab hindaja arvesse ehitise tehnilist seisukorda, korteri interjööri, varasemaid sarnaseid tehinguid piirkonnas, pakutavaid analooge ning paljuski aastatega väljakujunenud kõhutunnet.

Lisaks hindamisaruandele tehakse hinnanguid, mis ei ole nii detailsed. Hinnangus määratakse üksnes vara turuhind. Seda on vaja, et müügi alustamisel teada vara optimaalset väärtust ja müügiperioodi. Niisiis on hinnang reeglina vajalik müüjale ning hindamisaruanne ostjale.

Hoolimata pikast maakleritöö kogemusest ei paku ma kunagi müüjale objekti hinda, ilma et oleksin vara ise üle vaadanud ja põhjalikku analüüsi teinud. Ma ei taha isegi tüüpkorteri väärtust nii-öelda puusalt öelda. Hinna määramine on nii oluline, et selle juures eksimine viib ränkade tagajärgedeni. Kui määrata väärtus alla turuhinna, saab kinnisvara küll kiirelt müüdud, kuid iseasi, kas tehing tagantjärele enam hea tundub. Seevastu vara liiga kalliks hinnastades jääb objekt lihtsalt seisma.

Turul on pidevalt ootamas ja pingsalt turgu jälgimas «raha». See tähendab, et kui turule tuleb tavapärasest odavam objekt, on sellel ainult hinna pärast reeglina ka ostja olemas. Iseasi, kas ostja omakorda realiseerib hea hinnaga soetatud kinnisvara kohe või pisut hiljem. Ka minu tutvusringkonnas on mitu ettevõtjat, kelle äri ongi kinnisvara odavamalt osta ja kallimalt müüa.

Liiga kalliks hinnatud vara jääb seevastu seisma. Reaalsuses ei ole nii, et kui asi on üle turuhinna, siis läheb lihtsalt kauem aega. Turg toimib nii, et kui hind on liiga kõrge, siis müüki lihtsalt ei toimu ning vara müüakse siis, kui hind langeb turu tasemele või turg tõuseb müüdava objekti tasemele. Ainuke erand on erihuvidega ostja, kes saab aru, et maksab küll üle turuhinna, kuid on seda valmis tegema. Näiteks kui soovitakse elada sugulastega samas majas või soetada investeeringuks korter majas, kus juba omatakse mõnda korterit vms põhjused.

Samas on müügil veel erinevaid tahke. Näiteks kui müüjal on väga kiire ja ta soovib saada turuhinnast tunduvalt odavamat hinda. Piisab vaid kuulutuse portaali lisamisest ja ostja on peagi leitud. Teine tahk on see, kui müüjal on õigustamatult suur hinnaootus. Sel puhul palkab müüja tavaliselt kogenematu või ilma turutunnetuseta maakleri, kes võtab töö vastu teadmisega, et küll müüja peagi hinnas alla tuleb ja temaga tasub tegelikult «tegeleda» alles siis, kui müüdava vara hind on jõudnud turu tasemele. Sinnamaani laseb see nii-öelda maakler objektil lihtsalt marineerida. See on minu arvates halvim lahendus, aga kahjuks näen sellist asjade käiku iga päev.

Võib tekkida küsimus, miks on hinnangut üldse vaja, sest kinnisvaraportaalidest saab hinna järgi teada orientiiri ning kui sellega müüa ei õnnestu, saab hinda paari tuhande kaupa alla lasta. Paljud niinimetatud seisvad objektid ongi seda teed läinud. Näen pidevalt, kuidas müügis objektid seisavad kuust kuusse ja aastast aastasse. Haruharva muutub neil vaid hind ning muid müüki toetavaid tegevusi nendega ei tehta.

Sel puhul on tegu objektidega, mis on kohe valesti hinnastatud või tehtud müügistrateegias viga, mis peletab ostuhuvilised eemale. Kinnisvaraturul läheb objekt ühel hetkel hapuks. Huvilised, kes on mõnda aega turgu jälginud, tunnevad pikalt seisnud objekti ära ja heidavad selle kõrvale.

Seega tasub kinnisvaratehingutes end esindama palgata kvalifitseeritud maakler. Teine võimalus on ise selgeks teha ostetava kinnisvara väärtus. See on võimalik, kuid turgu mittetundvale inimesele siiski väga ajamahukas töö.

Investeerimistrendid kinnisvaraturul

Mihkel Nestor, SEB majandusanalüütik

Kinnisvara ja sellesse investeerimine on viimastel aastatel Eestis kuum teema olnud. Põhjuseid on ilmselt rohkem kui üks. Taustana on kindlasti oluline eestlaste tagasihoidlik kogemus investeerimise ja finantsturgudega. Vähemalt subjektiivselt tundub, et kui keskmisel eestlasel jääb üle suurem hulk raha, siis esimese ideena turgatab talle pähe mõte osta korter, mis omakorda üürile anda. Raha väärtpaberitesse paigutamine tundub keeruline ja kahtlane. Täiendavalt on kinnisvarasse investeerimist soosinud tänane majanduskeskkond: kiire palgakasv, olematud intressimäärad ja aktiivne kinnisvaraturg.