Fotod: kas suudaksid sellises kodus elada?

Tegemist on minimajaga, mis on otsast lõpuni maksimalistlik, vahendab TreeHugger. Kui tavaliselt näeb sellist julget lahendust suurtes ja avarates kodudes, siis sedakorda on säärane stiil ära mahutatud väga napile pinnale.

FOTO: treehugger.com

Interjööri iseloomustavad julged ja elavad värvid ning eklektiline stiil. See sisekujundus on midagi, mida tavaliselt minimaja puhul ei näe: enamasti on need sisustatud võimalikult silmatorkavalt ja tagasihoidlikult, et kodu tunduks näiliselt avaram kui on.

Ja kuigi selles majas on pinda kõigest pisut enam kui 17 ruutmeetrit, ei tundu see oma napist pinnast ja kirjust sisustusest hoolimata sugugi ahistavalt tilluke.

FOTO: treehugger.com

Praegu on maja kasutusel peamiselt majutusasutusena, mistõttu sisustuse loomisel ei tulnud liiga palju mõelda sellele, kuidas see igapäevaseks elamiseks sobib, samas ei ole ühtegi silmatorkavat põhjust, miks see ei võiks sobida ka alaliseks elamiseks.

FOTO: treehugger.com

Maja ühes otsas on kaheinimesevoodi, keskel kööginurk ja riiulitesüsteem ning teises otsas vannituba ja katusealune magamiskoht. Väga julgelt on läbi kogu kodu kasutatud värve ja mustreid.

FOTO: treehugger.com