Lõuna-Eesti korteriühistud arutlevad nädalavahetusel tervikrenoveerimise üle

Lõuna-Eesti korteriühistute tänavuse foorumi põhifookus on tervikrenoveerimisel - ehitajad kõnelevad tervikrenoveerimise keerukusest, rahastajad elamu renoveerimise rahastamisvõimalustest, vaadeldakse ka elamumajanduse arengut Eestis ning kortermajade renoveerimise võimekust.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm annab foorumil ülevaate, kuidas on läinud projektil SmartEnCity ehk maakeeli Tark Tartu, mille käigus rekonstrueeritakse 22 hruštšovkat energiasäästlikeks kaasaegseteks elamuteks.

Tartlased on usinad renoveerijad, seda kinnitavad ka arvud: 35 protsenti ehk 140 korterelamut, mis aastatel 2015-2017 KredEx toetusmeetme raames korda on tehtud, asub Tallinnas ja Tartus. Mujal Eesti tõmbekeskustes asub 128 kortermaja ehk meetme raames korrastatud elamutest 32 protsenti, Harjumaal ja Tartumaal 78 kortermaja ehk rekonstrueeritud eluhoonetest 19 protsenti ning Eesti muudes piirkondades on meetme toel lähiaastatel korda saanud 58 maja.