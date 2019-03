Fotod: majaomanik protesteerib linnavalitsuse ebaõiglase otsuse vastu üsna omapärasel moel

Californias elav Jason Windus ehitas oma aia ligi kahe meetri kõrguseks, sest tahtis, et tema koerad saaksid aias vabalt joosta ja poleks vaja muret tunda, et nad põgenema pääsevad, vahendab Huffington Post.

«Nad ajasid mu paanikasse. Muidugi võtsin aia madalamaks,» ütleb mees. Kuid sellega ta ei piirdunud: vaikse protestiavaldusena paigutas ta aeda paljad mannekeenid ja sildi, mis teavitab, et väljapanek ja koht laua taga on pühendatud tüütule naabrile, kes tema peale kaebas.

Windus ütleb, et mannekeenid olid tal juhuslikult olemas ja ta hoidiski neid alles lootuses, et tekib paras hetk nende kasutamiseks. Kohalikud on mehe sõnul väljapanekust vaimustuses. «Ma ei osanud seda oodata, aga siiani on maja juures peatunud vähemasti 50 inimest, väljapanekut pildistanud ja kiitnud,» sõnab ta.