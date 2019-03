Kodu sisustamisel tehtud levinud viga maksab hiljem korralikult kätte

Kujuta ette olukorda: lähed koduotsijana üht potentsiaalset korterit vaatama ja esimene asi, mida uksest sisse astudes näed, on seinale värvitud loosung «Ela, naera, armasta!». Võimalik, et see meeldib sulle väga. Samavõrd võimalik on, et sa teed mõttes ülestähenduse korteri esimese puuduse kohta: seinad vajavad ülevärvimist.

Sisustusportaal Apartment Therapy kirjutab, et kõik säärased hetketrendid: nõudlikku värvi köögimööbel, motivatsioonipostrid, tsitaadidega plakatid ja seinakleebised ning muu taoline on väga libe tee: see võib meeldida väga sulle endale, aga ei meeldi suure tõenäosusega üldse potentsiaalsele koduostjale. Seepärast on alati kindlam oma kodu kujundamisel otsustada klassikalise stiili kasuks, eriti, kui tead, et plaanid selle mingil hetkel edasi müüa.

Lihtne plakat seinal müüki tõenäoliselt muidugi ei nurja, aga raskemini muudetavad asjad nagu vale värvi või tegumoega köögimööbel, võivad juba saatuslikuks saada küll. Kui koduotsija on seadnud sihiks leida korter, mis ei vaja kolimiseelselt mingeid muudatusi, võib tehing ära jääda ka seetõttu, et seinad tuleb sinna maalitud loosungite pärast üle värvida.

«Igasugused sellised püsivad lahendused, mis on väga silmatorkavad ja mida on raske muuta, tuleks hoolega läbi mõelda,» ütleb maakler Ed Deveau. Ta toob näite kodust, mis kliendile muidu väga meeldis, aga jäi ostmata seepärast, et seinale oli maalitud Toskaana loodusvaade.

Ka väga mingi teema järgi sisustatud kodud tähendavad raskemat müüki. Näiteks pole mitte kuidagi loogiline mereteemaliselt sisustatud kodu, mis asub merest tohutult kaugel, ütleb maakler Sarah Maquire.