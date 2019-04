«Meie kaunid kodud» läheb külla kahele väga haruldasele elamisele

Tänases saates vaadatakse üle, milline näeb seespoolt välja merevaatega hillside house Jõelähtme Golfikeskuses: tegemist on koduga, mis asub kinnisel valvealusel territooriumil. Kodu interjöör on luksuslik, samas minimalstilik. Eluaseme asukoht on suurepärane, sest siin on ideaalne võimalus olla kontaktis loodusega.