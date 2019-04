«Kodutunne» meenutab täna traagiliselt hukkunud saatejuhti

Vaatamata elult saadud löökidele on ema Merike ja isa Taivo täna ikka veel üdini positiivse ellusuhtumisega. Poeg Herki on nimelt hüdrotsefaalia ehk vesipäisuse diagnoosiga. Aga pereisa tabasid mitu olulist tervisehäda, mille tulemusena on Taivol nüüd ka poole keha halvatus. See aga tähendab, et Merikese hooldada on kaks kallist inimest…