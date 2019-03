Paljud jätavad mikrolaineahju kasutades ühe olulise sammu vahele

Mikrolaineahi on väärt abimees külmutatud või lihtsalt eelmisest õhtust allesjäänud toidupalade soojendamiseks. Asjatundjate sõnul jätavad aga väga paljud sealjuures ühe tähtsa sammu vahele.

Toidu soojendamine on nimelt mitmeastmeline protseduur, milles ei tohi järeleandmisi teha, vahendab today.com.

Teadlaste sõnul on ääretult tähtis sooja pandud toitu vahepeal segada, et kuumus ühtlaselt laiali kanduks. Keskelt külm toit ning mitteühtlane soojendamine loovad nimelt väga hea pinnase bakterite kasvuks. Teadlased panevad ühtlasi südamele, et mikrolaineahju soojendustemperatuur alla 140 kraadi ei jääks.