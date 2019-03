Eesti kinnisvaraturu tulevik: korter või eramu?

Domus Kinnisvara vanemmaakler Agur Tammistu leiab seevastu, et just praegu on üks helgemaid aegu maja otsimiseks. «Tähtis on asukoht, lihtsalt, selleks, et tahan ilmtingimata oma majas elada, ei kolita enam lagedale põlluarendusele, tähtis on, et infrastruktuur oleks lähedal,» seletas ta.