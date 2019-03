Kinnisvaramüüjate välimääraja: teravkeelsest närvipuntrast ebakindla lillekeseni

Siiani on kodumaise kinnisvaraturu ülevaated keskendunud ülekohtuselt eeskätt numbritele, Arco Vara maakler pöörab selle tendentsi pea peale ning jagab tabavat arusaama Eestis liikvel olevatest kinnisvaramüüjatest.

Oma üle-eestilise levialaga on suurhääl-teravkeele asurkond üks arvukamaid ning elujõulisemaid. Kindlasti ei pea kartma, et nende arvukus võiks nähtavas tulevikus langeda. Iseloomult on taoline müüja heitlik ja äkiline. Sagedased vihapursked järgnevad harvadele vaikusehetkedele sama kindlalt kui vihm jaanipäeval.