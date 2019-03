Emotsioonide äri: millal on parim aeg kinnisvara müügiks?

«Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu.» Nii on luuletanud Artur Alliksaar ning umbes-täpselt sama kehtib Domus Kinnisvara asutaja ja juhatuse liikme Raul Reino sõnul ka kinnisvaraturul. Tema meelest pole küsimus ainult selles, millal on soodne aeg müüa, vaid küsimus on pigem selles, millal on soodsaim aeg ostmiseks.

On olnud aegu, mil kõik pangad tegid kinnisvarafirmadega koostöökuid ning siis käis kõva rebimine selle pärast, kes tuleb oma kampaaniaga turule aprillis-mais või septembris-oktoobris. Need on kuud, mida on Reino sõnul peetud reeglina väga headeks perioodideks. Ka LVM KInnisvara juhatuse liige Ingmar Saksingu sõnul on kõige aktiivsemad müügiperioodid jäänud reeglina varajasse kevadesse ning hilissügise kanti.

«Veebruari puhul on madala tehinguaktiivsuse põhjuseks lühem tööpäevade arv ning suvekuude puhul ilusad ja soojad ilmad, kus inimesed puhkavad rohkem ja on reisimas,» loetles 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter põhjuseid.

«Samas müüja jaoks tähendab see seda, et ka konkurents on kõige kõvem ja pakkumiste arv suur, mistõttu tuleb arvestada, et ostjatel on kiusatus paljude objektidega tutvuda,» lisas Reino.

Kogu kinnisvaraturgu pole Reino meelest siiski mõtet üldistama hakata. On selge, et teatud objekte on otstarbekam müüa talvel, teisi aga kevadel või suvel.