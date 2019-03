Fotod: Tallinnas pandi müüki Eesti arhitekti loodud auhinnatud kodu

Uut pererahvast ootab hubane eramu Tallinnas, Nõmmel, Mesila tänavas. Maja on hästi ja põhjalikult läbi mõeldud planeeringuga, projekteerijaks Jaak Huimerind. Maja on saanud kauni kodu auhinna 2000. aastal, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Eramu tehnilised lahendused ja õige paiknemine kinnistul minimeerivad Kadaka pst mõju pea täielikult, seda on tunda ka terrassil istudes. Maja on ehitatud silikaatkivist, vahelagi monoliitbetoonist, katus valtsplekist, hea helipidavuse tagavad kolmekordsed nn soome tüüpi puitalumiiniumaknad.

Põrandaid katab täispuidust lipp-parkett. Maja on valminud 2000. aastal ja projekteeritud koduks suuremale perele. Maja esimesel korrusel on lisaks elutoale ka kaks lisatuba, millest üks kasutusel raamatukoguna, teine hobiruumina, kuid mida saab kasutada ka magamistubadena.

Teise korruse ruumilahendus on klassikaline, kolm magamistuba, suurim neist eraldi garderoobiga, vannituba koos tualettruumiga ja rõdu. Teisel korrusel on ka pööning, mis on kasutusel asendamatu panipaigana. Maja küttesüsteemiks on õliküte, soojuskandjaks esimesel korrusel on vesipõrandaküte, teisel korrusel radiaatorid.