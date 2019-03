Kauaoodatud kahe ööpäevaga kerkiv väga odav maja on lõpuks päriselt olemas

Möödunud aastal kajastasime 3-d-prinditud maju tootva ICONi uut saavutust: maja, mis kerkib 48 tunniga ja maksab kõigest 4000 eurot. Siis oli tegu veel näidiskoduga, mida päriselt osta ei saanud, aga nüüd on need hooned päriselt kodudena olemas.

Maju ehitati päris mitu tükki Ameerika Ühendriikidesse Austinisse piirkonda, mis siiani välja surema kippus. Uusehitised on osa kavast elanikke piirkonda tagasi meelitada. See on väidetavalt ka esimene koht maailmas, kus 3-d-prinditud majad reaalseteks kodudeks saanud on.

FOTO: iconbuild.com

Majad on küll pisikesed - kõigest 32 ruutmeetrit - aga kolm korda tugevamad kui näiteks puitehitised. Need peaksid väidetavalt vastu pidama ka looduskatastroofidele, näiteks orkaanidele. Austinisse kerkinud majade tükihind on 10 000 eurot, kuid endiselt on seda võimalik tellida ka 4000-eurosena.

Ettevõtte juht Jason Ballard ütleb portaalile Apartment Therapy, et tema eesmärk oli luua soodne maja, mida saaks püstitada katastroofipiirkondadesse ja mis oleksid muidu oma hea hinna poolest ka vähem kindlustatutele kättesaadavad. 3-d-prinditud majad ongi selle otsingu tulemiks: need on tervelt 30 protsenti odavamad kui klassikaline ehitis.

FOTO: iconbuild.com