Aiapidaja kõige olulisem töö tuleb ära teha juba enne hooaja algust

Paljud aiaomanikud kurdavad aiandusfoorumites, et ei saa ega saa kuidagi oma aeda hästi toimima, sest midagi oleks nagu ikka puudu. Nii tegutsetaksegi natuke ühe, natuke teise asja kallal ilma, et tervikuga kusagilepoole liigutaks.

Selleks, et säärast häda vältida, soovitab portaal Real Simple alustada aiapidaja kõige tähtsamast tööst ehk planeerimisest. Korralik plaan tuleb paika panna juba enne, kui maa piisavalt tahenenud, et kevadine riisumine ära teha.

Plaanis peaksid sisalduma hooajaks pandud eesmärgid ja need oleks mõistlik hoolega läbi mõelda, et endale seataks suuremaid sihte kui tegelikkuses saavutada on võimalik: see tekitab ainult frustratsiooni ja käegalöömise tunnet. Pigem pane plaani kirja vähem asju, kui selgub, et kõik on tehtud ja suvi veel kestab, saab neid tasapisi juurde lülitada.