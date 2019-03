Fotod: üle saja aasta vana talumaja ehitati täielikult ümber

Rootsi arhitektuuriettevõte Wingårdh Arkitektkontor võttis käsile vana talumaja ja kujundas sellest õdusa kaasaegse suvekodu, milles on säilinud mõnus maamaja atmosfäär.

Pere, kellele maamaja kuulub, elab alaliselt üsna lähedal Malmös ja nende soov oli, et vanast talumajast sünniks kaasaegne ja pigem pisut luksuslik talu, kus oleks võimalik mõnusalt aega veeta ja ümbritsevat loodust nautida. Nii said ka maja kavandamisel keskseks võimsad loodusvaated, mis maja ümbruses avanevad.

Kõik maja ekster- ja interjööris on võimalikult kohalik ja looduslähedane, silmas on peetud, et lõpptulemus saaks õdus ja soe, mitte liiga kaasaegne, kandiline ja kõle.