Aeglustuv müügitempo kruvib elamispindade pakkumiste arvu üles

Korterite tehingute arv on viimase kahe-kolme kvartali jooksul olnud mõningas languses. Kui tehinguid jääb jätkuvalt vähemaks, teeb see kinnisvaramüüjate elu kibedamaks. See omakorda hakkab varem või hiljem avaldama mõju tehingute hindadele.

Kuigi elamispindade ostjaid on jäänud vähemaks ehk nõudlus on kahanenud, on positiivses suunas turgu mõjutavad tegurid jäänud endiselt samaks. Nii kasvab Eesti kinnisvaraturu südame ehk Tallinna elanike arv, laenutingimused on soodsad, inimeste sissetulekud kerkivad, tööpuudus on madal ja pakkumise poole pealt vaadatuna on kinnisvaraostjate valikuvõimalus lai.