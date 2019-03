Hiinas endale riigi standardite järgi luksusliku kodu ostnud paar leidis sisse kolimise päeval, et nende kodus asub kummaline valamu, millega pole õieti midagi peale hakata, sest see on lihtsalt nii uskumatult pisike, vahendab Daily Mail.

Kraanikauss on napilt nutitelefonimõõtu ja seal pole võimalik õieti käsigi pesta. Arendaja endal aga süüd ei näe: ettevõtte esindaja ütleb, et nad pole kungi ostjatele öelnud, kui suur nende valamu täpselt olema saab.

Peopesasuurused valamud on terves uusarenduste kvartalis ja inimesed, kes on endale sinna kodud ostnud enne majade valmimist, ei suuda ära uskuda, missugune imelahendus nende uude kodusse välja on mõeldud.

FOTO: Kuvatõmmis videost

Korterid olid kallid: ruutmeetrihinnaks on ühel sellisel kodul 4580 eurot ruutmeetri kohta. Kolme magamistoaga korter maksab keskeltläbi 400 000 eurot.

Korteris üles võetud klipist on aga näha, et nii kallihinnalise kodu kohta on selle valamulahendus pehmelt öeldes hädine.

«Ma pole elus nii kummalist valamut näinud. Me ostsime korteri näidiskodu põhjal ja seal küll midagi sellist ei olnud. Seal olid asjad ikka normaalmõõtudes. Kuidas ma peaks siin käsi pesema, kui mu käsi isegi ei mahu siia sisse?» räägib koduomanik.

Teine korteriomanik ütleb, et nad olid arvestanud, et lisavalamu, mis asub ühes korteri kahest vannitoast, on suurepärane lahendus pereliikmetele käte või hammaste pesemiseks ajal, kui põhivannituba on hõivatud, aga nii tillukese valamuga pole see mõeldav.

Kuna arendaja keeldub pretensioonidega tegelemast, peavad koduomanikud valamud ise uute vastu vahetama. Arendusettevõtte Poly Group esindaja sõnab selgituseks vaid, et näidiskorter ei kuulunud sama arenduse juurde, niisiis on loomulik, et kõik detailid pole samad.