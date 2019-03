Fotod: Hiiumaal otsib ostjat tõeline maiuspala

Katusekorrusega eramu asub Kärdla kesklinnas, Keskväljakuni jääb kõigest 350 meetrit. Kinnistu suurus 1 918m2 ja see piirneb kolmest küljest tänavatega. Maitsekalt kujundatud õuealal on elumaja, saun-garaaž, kuur, kelder ja kasvuhoone.

1979. aastal ehitatud elumaja esimesel korrusel on kaks esikut, köök, suur elutuba ja WC-duširuum. Teisel ehk katusekorrusel on trepihall, garderoob ja kolm tuba. Maja saab kütta õhksoojuspumbaga, põhikorrusel on ka kaminahi ja Pioneerpliit, mis kütab teise korruse radiaatoreid.