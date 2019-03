Üüriäriks remonditud või remontimata korter - kumb on mõistlikum?

Käsiraamatu «Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?» autor ja Kinnisvarakool OÜ üürikoolituse lektor Tõnu Toompark selgitab, kas üürileandmiseks tasub soetada remontivajavat korterit.

Üüriinvestor peab väljaüürimiseks sobilikku korterit ostes otsustama, kas ta soetab korteri, mis on koheselt väljaüürimiseks valmis? Või korteri, kus enne üürniku leidmist tuleb teha remont? Valik üürileandmiseks remontivajava või remonditud korteri ostmise vahel sõltub eelkõige üüriinvestori isiklikest majanduslikest valikutest.

Väljaüürimiseks sobiliku korteri valiku juures on oluliseks mõtlemise kohaks, kas üürileandja on võimeline tegema mõistliku aja jooksul mõistlike kuludega mõistlikul tasemel remonti?

Kui üürileandjal on see võimekus olemas, tasub mõelda remontivajava korteri ostmisele ja ostuprotsessis nõuda, et korteri hind vastaks remondivajadusele.

Paljus on tegemist matemaatikaga, kus üürileandja/investor peab arvutama, kas remontivajava korteri ostuhind ja remondikulu on rohkem või vähem väärt kui juba remonditud ja väljaüürimiseks sobilik analoogne korter.

Üürileandjale on projekt otstarbekas, kui ta maksab remontivajava korteri eest summa, millele remondikulu lisades on tegemist väiksema summaga, kui osta juba remonditud korter. Seejuures peab üüriinvestor silmas pidama, et üürikorteri remontimise projekti juhtimisele kulub aega ja aeg on teadupärast raha.

Kindlasti peab üürileandja-investor arvestama sellega, et üürikorteri remondi korraldamine nõuab lisaressurssi. Siin on mõtlemise kohaks, kas investoril on see lisakulutuse ressurss ehk eelkõige raha olemas?

Kui lisaraha peab laenama, tuleb seda tõenäoliselt teha tavapärase kinnisvaralaenu intressimäärast kõrgema ehk kallima intressimääraga.