Lasnamäe suurimal arendusprojektil algab teine vaatus

Liikuri Kvartal on Lasnamäe käimasolevatest elamuarendusprojektidest mahukaim, hõlmates kokku kuute elumaja 420 koduga, mida ümbritsevad rohelised hoovilahendused ja mänguväljakud. Turvalise elukeskkonna kujundamiseks on autode parkimine viidud kinnistu piiridele või majade alla.

«Liikuri Kvartali esimese etapi hoonete ehitus on kulgenud plaanipäraselt ning 102st käesoleva aasta juunis valmivast korterist on tänaseks müüdud üle 80 protsendi. See näitab, et nõudlus kvaliteetsete uute kodude järele on Lasnamäel selgelt olemas,» selgitas Bonava Eesti müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.