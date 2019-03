Veeboilerite suurimaks vaenlaseks on inimene ja vale paigaldusviis

Tsentraalse soojavee puudumisel paigaldatakse kodudesse reeglina elektriboiler. «Elektriboiler on tihtipeale ainuke võimalus saada sooja tarbevett, olles seejuures sõltuv üksnes elektrihinna hetkeseisust,» rääkis kliima- ja kütteseadmete paigaldamisega tegeleva ettevõtte AtlanticBaltic OÜ juhatuse esimees Mait Andreas.

Elektriboilerite puhul on asjatundjate sõnul väga suureks murelapseks koduomanike teadmatus ja oskuste puudumine. Elektrikütteseadmete maaletoomise, hulgimüügi ja garantiihooldusega tegeleva AS Plastor spetsialist Tiit Ilumäe sõnul ei jälgita näiteks piisavalt tähelepanelikult boilerite paigaldusjuhendit. Lisaks on üheks levinud murelapseks ka regulaarse hoolduse puudumine ning seda eeskätt magneesiumanoodi vahetust ja sukelküttekeha katlakivist puhastamist vajavatel mudelitel.