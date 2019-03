Fotod: magusas Eesti suvituspiirkonnas on turule tulnud väga huvitav pakkumine

Lääne-Virumaal hinnatud suvituskuurortis Võsul on müüa avar neljatoaline korter vanemas kortermajas Metsa tänaval. Korter asub nelja korteriga majas ja on sealsetest suurim.

Korteiris on tehtud sanitaarremont, kuuma vett toodab õhk-vesi soojuspumba 260 liitrine boiler. Seinad, põrandad ja vahelaed on soojustatud kivivilla ja tuuletõkkega. Uks ja aknad (puit) on uued ning kasutatud on kolmekordset paketti, et saavutada võimalikult suur soojapidavus.

FOTO: KV.EE

Elutoas annab sooja suur malmradiaator ning põrandal on kuuselaud. Elektrijuhtmestik ja torustik on uuendatud. Korteri esimesel korrusel olev kaminasaal ja teine korrus on renoveerimata.

Sellest korterist saab suurepärase suvituskoha, aga sama hästi sobib see enam kui 150-ruutmeetrine kodu ka aastaringseks elamiseks. Võsul on olemas kõik eluks vajalik alates põhikoolist lõpetades kauplusega. Männimets ja meri on kirsiks tordil.

FOTO: KV.EE