Kodusaates täieliku majaremondi saanud pere reaktsioon vihastab televaatajaid

Briti menukas kodusaates «Ugly House» viimati üles astunud paar Steve ja Celine on inimesed välja vihastanud: saates osales paar päranduseks saadud koduga ja juba esimese kümne minuti jooksul kurtsid nad maja puuduste üle nii palju, et televaatajate mõõt sai täis, vahendab Daily Mail.

Paar sai 1960ndatel aastatel ehitatud Warwickshire´is asuva maja päranduseks umbes poolteist aastat tagasi, aga ütlesid kohe saate alguses, et neile valmistab maja hetkeolukord piinlikkust ja nad tunnevad, et see on kõige koledam maja terves tänavas.