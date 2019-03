Ameeriklasi hämmastab meie jaoks loomulik kodune harjumus

Portaalist Tiphero selgub, et Euroopas ei ole kuivati sugugi nii tavaline masin majapidamises nagu Ameerikas - sealkandis on mõeldamatu, et kodus on pesumasin, aga kuivatit mitte ja et pesu kuivab nööri peal. Euroopasse reisinud jagavad oma hämmeldust selle üle, et siinkandis sellega arvestada ei saa, et kuivati olemas on. Sest, nii kummaline kui see nende meelest ka poleks, on siin endiselt palju piirkondi, kus pesu kuivatatakse õues.

Võrdlusena tuuakse ära, et kui USAs ja Kanadas on kuivati 80 protsendil majapidamistest, siis Itaalias on selline masin kodus olemas vaid 20 protsendil majapidamistest.

Ameeriklased tõdevad, et kättesaadavus ei saa probleemiks olla, niisiis tuleb põhjusi otsida mujalt. Vähemasti artikli koostajad usuvad, et on selle ka leidnud - peamine põhjus, miks Euroopas nii vähe kuivateid kohtab ja nii palju nende jaoks kummaliselt õues kuivavat pesu näeb, on suhtumises.

Ajakirjas Quartz avaldatud artiklis kirjutab ameeriklanna Corinne Purtill, et kuigi osalt on tegu kindlasti vanamoodsusega, mida võrreldes Ameerikaga Euroopas ikka väga palju kohtab, on peamine põhjus siiski suurem keskkonnateadlikkus: kuivati ei ole võrreldes nööril kuivatamisega lihtsalt kuidagi «roheline» lahendus.