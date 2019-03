Vannitoa muudab kordades erilisemaks üks üsna huvitav detail

Duširenn võib esmapilgul tunduda keerukama lahendusena kui trapp, kuid tegelikult on see lihtsalt teistmoodi ja eeldab teistsuguseid eeltöid kui trapi paigaldus. Duširenne pakkuva ettevõtte ACO Nordic OÜ juhatuse liige Urmas Truusa ütleb, et kindlasti tuleb juba põranda valamisel silmas pidada, kas käiku läheb renn või trapp. Sellest sõltuvalt kujunevad kalded ja äravoolu asukoht ja äravoolutoru suund: kas toru läheb otse alla või kulgeb horisontaalselt. «Võib minna keeruliseks, kui viimasel hetkel otsustada, et oh, paneme hoopis renni seina äärde,» ütleb Truusa.

Truusa rõhutab, et iga tüüpi äravoolu paigaldamine on nõudlik töö ja ühesuguse põhjalikkusega tuleb suhtuda nii trapi kui ka renni paigaldusse. «See mõjutab otseselt konstruktsioonide eluiga. Niiskuskahjustused hoones on üks ohtlikemaid, paraku ka levinumaid kahjustusi,» lisab ta.

Õigesti hooldades kestab kaua

Kui plastist äravoolutrapid kipuvad kergesti katki minema ega ole kuigi pika elueaga, siis duširennil, mis on korralikust materjalist ja hea koostekvaliteediga, ei ole Truusa sõnul eeldatavat eluiga määratud: juhendi järgi sihtotstarbelisel kasutamisel kestab see kindlasti sama kaua kui vannituba, kuhu renn on paigaldatud. «Vältida tuleks tundmatu päritoluga tooteid, vältida tuleks ka plastkorpusega renne, mille pinnad ajapikku üha kergemini mustust koguma hakkavad,» räägib Truusa.

Tema ütlust mööda on liiga keeruka paigaldusega toodete puhul risk ka töö tegijal: kui renni paigaldaja ei tea täpselt, mida ta teeb ja renni korralikult paigaldada ei oska, lüheneb selle eluiga märkimisväärselt. «Vannitoa toimivus ja paigaldise lekkekindlus on kriitilise tähtsusega!» sõnab ta.

«Duširenni tuleb kindlasti hooldada, kuid konti see töö ei murra,» kinnitab Rennieksperdi esindaja Reelika Einamaa. «Duširenne hooldatakse sõltuvalt kasutamise tihedusest, selleks eemaldatakse pealmine rest, sifoon või juuksekarvapüüdja, puhastatakse need, renn käiakse seest üle seebi, vee või lapiga. Kui renn on puhas, asetatakse asjad renni tagasi,» õpetab ta.

Kallim hind ka õigustab end

«Kuigi duširenn on võrreldes plastist trapiga kallim lahendus, on sellel tugevad eelised paigalduse, disaini ja eluea osas,» ütleb Einamaa. «Duširennid ei ole pelgalt ainult äravoolud vannitoas vaid disainielemendid, mis sobituvad teiste vannitoas olevate esemetega,» sõnab ta.

Truusa lisab, et duširenn on eksklusiivne lahendus, kuid võrreldes plasttrapiga on see palju vastupidavam, mistõttu renni kallis hind end kindlasti ka õigustab. «Kindlasti sobib odav tavaline trapp ruumidesse, kus väljanägemine ei ole esmatähtis. Küll aga on tähtis trapi ja resti koormustaluvus. Paljudel juhtudel see tagatud ei ole, mis põhjustab restide muljumist ja lõpuks saab edasise ekspluatatsiooni käigus kannatada ka põrand, sest ühendus trapi korpuse ja näiteks plaaditud põranda vahel hakkab pragunema ning ajapikku tulevad plaadid lahti ning vesi tungib üha sügavamale konstruktsiooni,» selgitab ta.