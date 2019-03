Fotod: naine läks kodus kingiks saadud majapidamisesemega üle piiri

Lita ei soovinud aga sildimasinat klassikalisel moel kasutada: selle asemel, et sildistada kõik esemed igavate kuivade sildikestega, lähenes ta ülesandele palju loomingulisemalt. Nii loominguliselt, et Joe otsustas õe kätetööd ka Facebookis jagada.

Klassikaliste sildikeste asemel on Lita lähenenud asjale nii, et munaresti juures on kiri «väga noored kanad», pesuvahendi juures «pesukaste», snäkid on nimetatud isurikkujateks, rinnahoidjad tissilõksudeks.