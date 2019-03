Fotod: Tallinna kesklinnas otsib ostjat väga huvitav kodu

Tallinnas Kassisaba asumis on müüa oma trepikojaga ateljee-korter, mis asub Villa Eha nimelises hoones, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Korteris on pinda ligi 83 ruutmeetrit, trepikotta jääb lisaks ligi kolme ruutmeetri suurune panipaik. Trepikoda ja panipaik ei ole arvestatud elamispinna hulka.

FOTO: city24.ee

Korteris on siiani olnud kunstniku tööruum ja seda näitab väga hästi ka korteri võluv interjöör, mis on tõeline maiuspala kõigile, kes hindavad maksimalistlikku, julget ja külluslikku interjööri.

FOTO: city24.ee

Hoolimata sellest, et tegu on olnud tööruumiga, on korter korralikult sisustatud ja kõlblik kohe koduna kasutamiseks. Köögis on integreeritud Elecroluxi pesu- ja nõudepesumasinad, külmkapp-sügavkülm, keraamiline pliit ja ventilatsioonikubu. Köögi töötasapind on graniidist ja kraanikausi taga on mosaiik-kahhel.

FOTO: city24.ee

Vannituba on kaetud kahhelplaatidega ja seal on põrandasoojendus. Seintel on näha kivi ja Saaremaa liivkrohv. Elutoa põrandal on tammeparkett. Vannitoas ja WC-s on kahhelpõrand.

FOTO: city24.ee

Hinna sees on parkimiskoht aiaga eraldatud hoovis. Lisaks on hoovis majake koos grilliga, mida saavad maja elanikud kasutada. Maja on täielikult renoveeritud aastatel 2008-2009. Korter on läbi maja põhja-lõuna suunas.