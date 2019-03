Fotod: kinnisvaraarendaja jõhker meetod loodusega võitlemiseks vihastab inimesi

Suurbritannias Guilfordi linnas on üks kinnisvaraarendaja saanud pahameele osaliseks: lindude ja pisemate loomade tõrjumiseks on otsustatud kõik ümbritsevad puud ja põõsad katta võrkudega, vahendab BBC.

Kaetud on 11 kõrgekasvulist puud ja seda eesmärgiga takistada linde sinna pesitsema asumast. Plaani pikem eesmärk on väidetavalt puude mahavõtmine.

«Me mõistame, et inimestes tekitab see pilt võõristust, aga tahame kinnitada, et tegutseme loomade ja lindude maksimaalset heaolu silmas pidades,» teatab ettevõte.

Kohalik loomakaitsja Simon Cowell ütleb aga, et sellised võrgud on lindudele ja väikestele loomadele väga ohtlikud: nad võivad sinna jalgupidi kinni jääda.

«Tõenäoliselt kasutavad nad võrke mitte selleks, et hiljem puud maha võtta, vaid selleks, et mitte ehitustegevust lindude pesitsusperioodiks peatada - sel ajal ehitada oleks illegaalne,» ütleb Cowell.

Kohaliku omavalitsuse esindaja Paul Spooner ütleb, et mingit luba sääraseks tegevuseks arendaja saanud ei ole. «Kui võrgud on paigaldatud selleks, et mitte oma ehitustegevust seisma panna, siis selline käitumine on lubamatu,» lisab ta.