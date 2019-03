Galerii: aasta betoonehitiseks valiti eestiaegset ja tänapäevast ehituskunsti ühendav hoone Tallinnas

Žürii kommentaar: „Uue betoonhoone ja vanade betoonhoonete arhitektuurselt sobivalt seotud funktsionaalne liitumine. Hoones on esindatud sõjaeelse Eesti Vabariigi aegsed betoonkonstruktsioonid, nõukogudeaegsed tööstushoone ja administratiivhoone monteeritavad raudbetoonkarkassid ning tänapäevane uusehituse osa. Betoonpinnad on jäetud võimalikult suures ulatuses vaadeldavateks ilma katva viimistluseta.«

Žürii kommentaar: «Hoone fassaadil ja ka interjööris domineerib puhasvalupinnaga punane betoon. Punast betooni on kasutatud erinevalt – peensaetud laudiseraketises monoliitbetoonvaluna, keeruliste ažuursete või sügavamustriliste fassaadi- ja rõdupiirdeelementidena ning suureformaadiliste sillutisplaatidena ümber maja. Punasest betoonist monteeritavad seinaelemendid on nii väliskoore-elemendid kui ka kolmekihilised sandwich-elemendid. Läänefassaadil on punasest betoonist lodžade-süsteem. Poolkaarekujuline hotelli peatrepp fuajees on puhasvalupinnaga punasest betoonist.»