Fotod: aastakümneid koduks olnud maja müüki pannud paar sai väga ebameeldiva üllatuse

Frank ja Patricia-Anne Barrett Suurbritanniast said väga ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui panid müüki maja, mis on neile 50 aastat koduks olnud, vahendab Daily Mail. Esialgu sujus kõik kenasti ja esimene ostuhuvilinegi tekkis üsna ruttu, aga kui hakati tehinguni jõudma, selgus, et kohas, kus maja paikneb, peaks planeeringu järgi olema hoopis kõnnitee.

Kõnnitee peaks läbima Cornwallis asuva maja hoovi risti ja selle teele jääb ka maja ise: see peaks kulgema läbi maja vasema nurga.

Tegemist on küll eksitusega, aga paraku sedasorti eksitusega, mis takistab paaril maja müümast, sest tegelik olukord ei vasta plaanidele ja ostuhuvilistel pole võimalik sellistel tingimustel pangast laenu saada.

«See üllatus tabas meid umbes poolteist aastat tagasi. Me polnud varem sellest mitte midagi kuulnud,» ütleb Frank.

Kui maja ja selle naabermaja ehitati, suunati ka kõnnitee ümber, kuid dokumentatsiooni pole keegi kunagi tegeliku olukorraga vastavusse viinud.

Maja on praeguseks üle aasta müügis olnud, vahepeal on tekkinud veel kaks huvilist, kuid ka neil pole õnnestunud laenu saada.

Tuba, mida kõnnitee otse läbima peaks. FOTO: James Dadzitis / SWNS / Scanpix

«Kaotame huvilisi olematu kõnnitee pärast. Seda pole olemas, on joon kaardil. Omavalitsusest öeldi meile aga, et 3000 naela eest võime lasta kõnnitee ümber suunata. See idioot ei kuulanud mind, kui püüdsin talle selgitada, et seda on juba tehtud, aastaid tagasi, et lihtsalt paberid ei vasta tegelikule olukorrale,» räägib ärritunud Frank.

Praeguseks on paar jõudnud olukorrani, kus neile pakutakse võimalust paberid 1500 naela eest korda ajada, aga ka sellega ei taha nad nõus olla. «See on naeruväärne. Meie pole selles eksituses süüdi,» ütleb Frank.

Kohaliku omavalitsuse volikogu liige Mark Formosa ütleb, et teda selline asjade seis ei üllata, sest viimased aastad on omavalitsuses valitsenud täielik kaos. Tema on seda meelt, et paberid tuleks tasu kasseerimata korda ajada.