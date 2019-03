Kodusest elutoast saab edukalt kujundada võimsa kinosaali

Peamiselt on kodukinod stereo või 5.1 kõlarite süsteemid, ent luksuslikumate lahenduste seas leidub ka 7.2 kanaliga Dolby Atmos süsteeme ja kodustele kinosaalidele mõeldud kümnete kõlaritega erilahendusi, selgitab Euronicsi audiotoodete juht Jaan Punder ning lisab, et viimased on siiski eritellimused. Trendidest rääkides lisab Miterassa/Sony Center tootespetsialist-müügikonsultant Marko Tinnuri, et kodukino keskmes on receiver, mis on samaaegselt nii kõlarite juhtkonsool kui ka võimendi ning võimaldab ühendada kõlarid ja kõik vajalikud lisaseadmed.

Samuti on kodukino maailma vallutamas stiilse disaini ja väge täis soundbar´i ehk heliribaga. Neist võimsatest audiolahendustest tasub esile tõsta Dolby Atmose helitoega Sony heliribasid, mis on võrdväärsed 7.1 kodukinosüsteemile ning võimaldavad nautida esmaklassilist vertikaalset heli. Näiteks tajuda tõetruult, kuidas helikopter või kotkas üle pea lendab. Euronicsi tootevalikust väärivad tähelepanu Harman/Kardon Enchanti heliribad, mis lisaks fantastilisele helikvaliteedile võimaldavad samuti virtuaalset ruumilist heli ning annavad võimsa kinoefekti.

Luksus on individuaalne

Luksus on subjektiivne: ühe jaoks on see tippklassi heli, teine hindab enim tänapäevast viimistlust ja materjale, kolmas hoopis kasutusmugavust. Kodukino võimsus tuleb esile just filmide vaatamisel, rõhutab Marko Tinnuri. Kristallselge ja ruumiline heli, rabav ja täpne pildikvaliteet ning tõetruu filmikogemus on vaid mõned märksõnad, mida ta ägedat elamust kirjeldades kasutab.

Standardne kodukino koosneb ekraanist, receiver’ist ning paremast ja vasakust kõlarist, ent võimalik on juurde panna tagumised kõlarid, keskmine kõlar ja bassikõlar. Tinnuri lisab, et kindlasti pole vaja spetsiaalset kinotuba – süsteem on kalibreeritav, mis tähendab, et tehnoloogia kompenseerib ruumi puudused. Kui soovitakse rohkem investeerida, on võimalik lisada lakke süvistatud kõlarid, mis tekitavad vertikaalset heli, täiendab Punder.

Mõeldes kodukino jaoks sobivaimale ruumile, tõdeb Punder, et ehkki mõnel kasutajal on kodus tõesti spetsiaalne kinotuba, näitab tavapraktika pigem seda, et lõpptarbija soetab endale teleri ja võimalusel näiteks heliriba ning kasutab seda elutoas. Spetsiaalses kinotoas peaks ekraani diagonaal olema vähemalt 75–85 tolli, ent tavalises elutoas piisab juba 55–66 tollist, arvab Tinnuri, ent see on siiski kasutaja isiklik eelistus.

Mõlemad mehed on veendunud, et valmislahenduse asemel tasub pigem erinevaid kodukino elemente kombineerida, sest just nii saab klient kõige sobivama ja ägedama lõpptulemuse. Samas juhib Punder tähelepanu sellele, et n-ö kõik-ühes-toodetes on nii pildi kui ka heli kvaliteedis tehtud võimalik parim kompromiss ning väga suur rõhk on just kasutusmugavusel. Kodukino täislahenduste müük ongi praegu pigem langustrendis, märgib Tinnur.

Piiriks on taevas

Järjest enam peetakse ülimaks luksuseks tehisintellekti juhitavat automatiseerimist ja mugavat hääljuhtimist. Näiteks Sonos Beamil on Amazon Alexa hääljuhtimise ja nutikoduseadmete juhtimise tugi, ehkki meil pidurdab tehisintellektiga kodukinode võidukäiku praegu veel eesti keele toe puudumine, selgitab Jaan Punder.

Komponentidest koosneva kodukino hinnaklass, mille helikvaliteet ületab juba märgatavalt tipptasemel heliriba oma, algab 1500 eurost, ent kui panna süsteem kokku eraldi komponentidest on piiriks ainult taevas, räägib Punder. Tippklassi kodukinona toob ta välja Denoni lahenduse koos Dali Opiconi kõlarikomplektiga, mille hinnaklass algab 3000 eurost, ent kui vaadata hi-fi maailma tippe, siis ainuüksi lõpplahenduse komponendid maksavad sadu tuhandeid.

Marko Tinnuri toob esile luksusliku Bang & Olufseni kodukinosüsteemi, mille juhtpult on paigutatud telerisse ning kõiki süsteeme, k.a iga kõlari rolli on võimalik seadistada läbi teleri. Komplekti hind sõltub sellest, millised elemendid klient valib. Bang & Olufseni kõlarite hinnad algavad 4800 eurost, Sony tootevalikus olev kalleim kõlar maksab 28 000 eurot. Soodsaima teleka saab kätte 3000 euroga, ent võimas heliriba on Bang & Olufseni teleritesse juba sisse ehitatud.

Bose suudab väikeste kõlaritega ära teha sama töö, mida enamus tootjaid suurtega, ütleb Tinnuri ning tõstab esile mudeli 650, mille võimas audiolahendus tagab 180kraadise heli, samuti on seadmetel võrgujuhitavus. Lahendus maksab 4700 eurot ning sisaldab 5.1 kodukinosüsteemi, bassikõlarit ja juhtkonsooli.