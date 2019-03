Fotod: Harjumaa piiril on müüdava maja iga tuba on omaette vaatamisväärsus

Müüa hubane maja koos suure krundiga Harjumaa piiril Urge külas. Kodu neile, kes hindavad privaatsust ja looduslähedast elukeskkonda ning soovivad seejuures, et kõik vajalik oleks kättesaadav, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

FOTO: city24.ee

Urge küla on 25 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast ning vahemaa läbimiseks kulub sõiduautoga ainult 20 minutit. Mugava ja tõrgeteta liikluse tagavad rekonstrueeritud Rapla maantee ja uuendatud liiklussõlm Tallinna ringteega ristumisel. Maja asub Kohila alevist 4 kilomeetri kaugusel, kus on kõik eluks vajalik olemas.

Maja on ehitatud 2014. aastal. Hetkel puudub majal kasutusluba, kuid see on vormistamisel. Ehitamise ja viimistlemise käigus on kasutatud kvaliteetseid materjale, mis tekitavad hubase tunde. Maja teevad eriliseks kõrged laed ja eritellimusel valmistatud suured aknad, mis muudavad eluruumid valgusküllaseks.

Olemasolevale vundamendile on võimalik juurde ehitada kuni 340-ruutmeetrine majaosa. Selleks on olemas projekt ja ehitusluba. Majas on neli magamistuba, avar köök koos köögimööbliga, suur elutuba, vannituba, terrass ja tehnoruum.

Krunt piirneb igast küljest metsaga ja lähim naaber on metsatuka taga 100 meetri kaugusel. Kinnistu on piisavalt suur, et ka peale juurdeehituse lõpetamist on võimalik tegeleda aiapidamise ning vajadusel rajada abihooneid või teisi rajatisi. Aeda on istutatud nii õuna- kui ka pirnipuid.

