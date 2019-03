Fotod: väike kodune detail, mis muudab koeraomaniku elu kordades lihtsamaks

Iga koer vajab aeg-ajalt pesu, aga eriti aktuaalseks kerkib see teema kevadel ja sügisel, mil meie kliimas porist aega on päris korralikult. Selleks, et koera jalutuskäigujärgne puhastamine võimalikult mugav oleks, tasuks kodu kavandades kohe sinna sisse arvestada üks detail, mis koeraomaniku elu oluliselt lihtsustab: pesemisnurk.