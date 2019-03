Pesu masinasse panemisel tehakse sageli üks riideid rikkuv viga

Väga paljude riiete pesemisjuhis soovitab neid pesta pahempidipööratult, aga suur osa inimestest eirab seda ettekirjutust. See aga tähendab, et riided kuluvad ja lähevad kiiremini koledaks, vahendab portaal Good Housekeeping.

Sageli kohtab seda kirja näiteks pusadel, retuusidel, teksadel, värviliste piltidega riideesemetel. Soovitus need pahempidi keerata on sildile kirjutatud selleks, et esemed ei veniks välja ega kaotaks oma värve.

Pahempidipööratult esemeid pestes võib olla üsna kindel, et õrnad kangad säilivad paremini ja värvid püsivad kauem erksana. Mustad rõivaesemed kipuvad parempidi pestes näiteks kergesti luituma: ka seda õnnestub vältida, kui need pahempidi pöörata.

Paljud arvavad, et pahempidi pööratud rõivad ei saa pesus piisavalt puhtaks, aga see hirm on alusetu: vesi liigub kangast läbi ja rõivaesemete sisse, nii et ebapiisava puhastumise pärast kindlasti muretseda pole vaja.