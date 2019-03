Kodumaist vineermööblit võiks leiduda igas Eesti kodus

Vineermööbel on tänuväärne lahendus: kuna selle disain ei ole enamasti väga spetsiifiline, annab seda sobitada sisuliselt absoluutselt igasugusesse interjööri. Mööblitootja KAISSU disainer Helen Leetsaar ütleb, et tema hinnangul ei määra materjal üksi kindlasti mööbli sobimist või mittesobimist erinevatesse interjööridesse ja ka vineermööblit võib olla väga erinevat. «Kui vaadata KAISSU kasevineerist mööblikollektsiooni TUUL, siis näeme, kuidas mõjutab vorm ja viimistlus lõpptulemust. Valge õli muudab tavapäraselt kollaka tooniga vineeri helgeks ja põhjamaiseks, lihtsate puhaste joontega disain loob moodsa ja minimalistliku ilme. Sama mööbel musta viimistluse all mõjub aga hoopis luksuslikumalt ja heas mõttes uhkeldavamalt. Mõlemal juhul on tulemuseks üpris hästi erinevatesse interjööridesse sobiv mööbel,» toob Leetsaar näite oma ettevõtte toodangust.

Musta viimistlusega vineermööbel sobib väga hästi ka trendikasse industriaalsesse interjööri. FOTO: KAISSU

Sama meelt on ka kodumaise vineermööblit tootva ettevõtte Radis esindaja Mauri Abner. «Nagu just üks Saksa sisearhitekt meie mööbli kohta ütles: see on heas mõttes universaalne, saab sobitada nii high-end korterisse kui ka talumajja,» ütleb ta. Väga suurt rolli mööblitüki interjööri sobitamisel mängib ka Abneri ütlust mööda just viimistlus: tänapäevased looduslikud õlivahad võimaldavad sama mööblieset tuua välja eri interjöörides erinevatel kujudel.

Tänuväärne materjal

Abneri arvates võiks inimene kodu sisustamisel vineermööblit eelistada seetõttu, et tegu on äärmiselt tänuväärse materjaliga. «Meie kasutame peamiselt kasevineeri, seega on tagatud ka pidev kasepuidu loomulik juurdekasv meie lähipiirkonnas: oleme keskkonnasõbralikud,» sõnab ta.

Vineer on tänu spooni ristkihtidele ka väga tugev materjal, mis tähendab, et ka suure raamaturiiuli saab valmistada võimalikult õhukesest materjalist. See aga omakorda annab võimaluse põneva disainiga tooteid välja mõelda. «Kuna töötleme vineermööblit looduslike õlivahadega, saavad puidukihid ka edaspidi hingata,» selgitab Abner.

Vineer on tänuväärne materjal, mis võimaldab luua väga omapäraseid lahendusi ega sea kodus sisuliselt mingeid piirangud. Näiteks saab valmistada ka pea seinasuuruseid riiuleid. FOTO: Radis

Vineeri on väga hea kombineerida ka teiste materjalidega ja tänapäeval seda väga sageli tehaksegi. Abner räägib, et näiteks Radises pakutakse vineerist söögilaudade pealispinnana kõrgsurvelaminaati, mille eelis on hea vastupidavus ka väga tugeva kasutuse korral. Samuti on järjest enam levinud kirjutus- ja koosolekulauad, mis kaetud linoleumpinnaga. «Samuti loodusliku materjalina sobitub see hästi vineeriga ja annab mööblile pehme ja sooja tunde,» ütleb ta.

Leetsar lisab, et kindlasti ei pea vineeri igal juhul kõigile teistele materjalidele eelistama üksnes materjali pärast. «Mööbli valikul peaks lähtuma ennekõike oma ootustest sellele: millist väljanägemist, vastupidavust ja kasutusomadusi soovitakse,» ütleb ta.

Küll aga võib olla kindel, et kui on tähtis mööbli kestvus, näiteks võimalus seda korduvalt kokku ja lahti kruvida, siis on selge, et tasub eelistada vineeri või täispuitu. «Vineer on tugev ja vastupidav materjal,» kinnitab ta.

Võimalus vineeri erinevate toonidega viimistleda teeb vineermööblist suurepärase lahenduse eriilmelise viimistlusega ruumidesse. FOTO: Radis