Fotod: Saaremaal on müüa haruldaselt magusa hinna ja asukohaga talukoht

Saaremaa lääneservas Jõgela külas on mere ääres müüa vana talukoht. Kinnistul on hoonetest säilinud vana rookatusega ait ja kolm endisaegsete hoonete vundamenti, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee. Hoonete poolest pole pakkumine suurepärane, aga asukoht on uskumatult hea.