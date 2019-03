Fakt: see on õige ebamõistlikum lahendus, mida majaomanikud oma koju lisavad

Nimelt ei maksaks investeerida basseinidesse, kirjutab portaal House Beautiful. Paljud küll unistavad sellest, et kui kord on oma maja ja aed, peab seal ka bassein olema, kuid tegelikkuses on see üks üsna tänamatu lisa, mille rajamine maksab palju, ülalpidamine aga veel rohkem ja kui lõpuks maja müüa peaksid tahtma, võib basseinist saada takistus, mitte tehingu kiirendaja.